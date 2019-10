VIDEO. Julie Vermeire: “Als iemand voor mij te traag rijdt, word ik helemaal gek”

Julie Vermeire, dochter van Jacques, is niet alleen gedreven op de dansvloer, maar ook op de baan. Soms vertaalt zich dat in frustratie, al licht de schuld meestal wel bij haarzelf…

De 21-jarige dochter van Jacques Vermeire kreeg van Kat Kerkhofs in ‘Dancing with the Stars’ de vraag of ze een rebel is. Julie antwoordde daarop dat ze zich vaak niet kan inhouden in de auto, en al zeker als ze voelt dat ze te laat komt. “In de auto ben ik vrij gedreven. Als er iemand voor mij te traag rijdt, dan… (maakt wilde bewegingen; red.) Meestal moet ik dan ergens op tijd zijn, en dat komt omdat ik te laat vertrokken ben, maar toch zijn zij in fout”, lacht ze.

