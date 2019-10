Patiënte die eruitziet als zombie zorgt voor paniek in ziekenhuis

Een Amerikaanse danseres heeft voor onrust gezorgd in een ziekenhuis toen ze, opgemaakt als zombie, binnenkwam met een paniekaanval. De dokters hadden niet door dat het make-up was en panikeerden.

Jai Fears liet zich maandag opmaken om er zo goed mogelijk als zombie uit te zien voor een marketingcampagne rond Halloween. Tijdens de make-upsessie kreeg de professionele danseres een paniekaanval en werd ze naar het Beaumont-ziekenhuis in Royal Oak (Michigan) gevoerd.

Panikerende dokters

Daar wisten de dokters niet wat ze zagen en werd ze meteen naar intensieve gevoerd. “De kans is groot dat ze in shock raakt, we weten niet wat er aan de hand is”, panikeerden de dokters.

De vrouw uit Detroit in Michigan vond het niet nodig om de dokters te vertellen dat ze make-up op had. “Ze moesten dat weten. Dus nee, ik heb het hen niet gezegd omdat ik ervan uitging dat ze wel doorhadden dat het fake was”, vertelde ze aan FOX 2 Detroit.

Focussen op échte patiënten

Uiteindelijk beseften de dokters dat het make-up was, maar lachen konden ze er niet echt mee. “Intensieve is geen plek voor spelletjes. We zien vaak patiënten met zware medische problemen waar het om leven en dood kan gaan. Dokters moeten zich kunnen focussen op échte patiënten”, reageerde het ziekenhuis.