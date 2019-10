Mila Kunis over haar vriend Ashton Kutcher: “Een trio? Daar moet hij bij mij niet mee afkomen”

Ook de Amerikaanse actrice Mila Kunis heeft de recente onthullingen van Demi Moore gelezen. Daarin blikte ze onder meer terug op haar huwelijk met Ashton Kutcher, de huidige echtgenoot van Mila Kunis. Zo raakte bekend dat Ashton van trio’s houdt, in tegenstelling tot Mila.

Vorige week vertelde Demi Moore in een openhartig interview dat ze op 15-jarige leeftijd verkracht werd. De 56-jarige actrice had het in hetzelfde interview ook over haar huwelijk met de vijftien jaar jongere acteur Ashton Kutcher, met wie ze getrouwd was van 2005 tot 2013.

Vernederend

Volgens Demi heeft Ashton haar destijds met twee verschillende vrouwen bedrogen en vroeg hij voortdurend om een trio. “Het gaf hem een kick om met twee vrouwen tegelijk seks te hebben. Ik gaf toe omdat ik wilde bewijzen dat ik nog wild en open-minded kon zijn. Maar ik vond het eigenlijk vernederend. Na drie keer heb ik Ashton duidelijk gemaakt dat ik het niet meer wilde”, klonk het.

“Walgelijk”

Ashton Kutcher is sinds 2015 getrouwd met Mila Kunis. De 36-jarige actrice kreeg de onthullingen van Demi ook te horen, maar is voor eens en voor altijd duidelijk over trio’s. “Triootjes? Hoe walgelijk. Bij mij moet Ashton daar niet mee afkomen”, lezen we in TV Familie.

Toegewijde mama

Haar omgeving hoopt dat de onthullingen dan ook geen impact hebben op hun relatie. “Mila vindt deze situatie verschrikkelijk. Zij wordt als een toegewijde mama en echtgenote gezien en ze koestert dat imago. Dit soort verhalen kan ze missen als kiespijn. Want als dat echt zijn ding is, zal hij daar dan niet naar blijven verlangen? Zal hij zijn seksuele kicks niet elders gaan zoeken?”, aldus een insider.