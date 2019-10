Katja Schuurman na straffe onthullingen: “Ik vertel niets meer over mijn seksleven”

View this post on Instagram

Het is enorm gezellig op de boot bij @gertverhulst en @jamescooke1984 hier in België! Dat is de Vaderlandse pers geloof ik niet ontgaan.. Voor de goede orde: Ik heb het in #bedgeheimen gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen. En: Ik ben open over veel dingen in mijn leven omdat ik daarmee een statement wil maken; De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn. En tenslotte: Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven. @gertlatenight #gertlatenight Stay #openminded ✌🏽