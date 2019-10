In deze steden is museumhoppen het goedkoopst

Verander jij ook spontaan in een cultuurfanaat wanneer je op vakantie bent, terwijl je thuis nooit voet zet in een museum? Geen zorgen, dat is een normaal verschijnsel waar velen van ons mee te maken krijgen. Maar de ene vakantiebestemming is de andere niet en museumhoppen is niet overal even toegankelijk.

Wil je niet te veel uitgeven aan je citytrip, dan is het belangrijk om een wijze keuze te maken. Sommige steden zijn nu eenmaal duurder dan andere.

Boedapest

Post Office Travel Money concentreerde zich voor zijn onderzoek op culturele activiteiten. Volgens de studie zouden twee op de vijf toeristen tijdens hun keuze van een vakantiebestemming namelijk rekening houden met het cultureel aanbod en zou ook de prijs daarbij een rol spelen. Post Office Travel Money vergeleek in achttien steden wereldwijd hoeveel geld je gemiddeld kwijt bent aan dingen als musea, opera, theater… En de onderlinge verschillen zijn groot. Wil je een goedkope culturele vakantie, dan moet je naar Boedapest. In de Hongaarse hoofdstad zijn toeristen gemiddeld 89 euro kwijt. Ook praag (115 euro) en Warschau (119 euro) zijn betrekkelijk goedkoop. Zit je niet om geld verlegen, dan kan je een tripje naar Milaan (425 euro), New York (470 euro) of Madrid (484 euro) overwegen.