Help jij? Star Wars-acteur zoekt verdwaalde hond in Brussel

Star Wars-acteur Adam Driver en de Franse actrice Marion Cotillard zijn in Brussel wanhopig op zoek naar Javelot, een verloren gelopen hondje. Op Instagram plaatste Driver een opsporingsfilmpje, zo meldt Bruzz.

Javelot is de hond van regisseur Leos Carax, die op dit moment in Brussel is voor de opnames van zijn nieuwste film Annette. Adam Driver, ook wel gekend als Kylo Ren uit de Star Wars-saga, en Marion Cotillard nemen de hoofdrollen voor hun rekening.

Warandepark

De viervoeter zou weggelopen zijn nadat het schrok van het luide verkeer in het centrum van Brussel. Javelot werd voor het laatst opgemerkt in het Warandepark. “We hebben hem nu al 24 uur niet meer gezien. Javelot hoort echt bij onze filmcrew. Wie ons helpt met het vinden van de hond, krijgt chocolade en een rol in de film”, klinkt het in de Instagrampost.

Wie de hond heeft gevonden of tips heeft, kan contact opnemen via Instagram of op de nummers 0472/34.23.41 en 0487/21.70.55.