Een werkweek van tien uur kan de planeet redden

Terwijl onze samenleving steeds meer wordt beheerst door ons werkleven, nemen ook steeds meer mensen een stapje terug. Halftijds of deeltijds werken is aan een opmars bezig zodat werknemers een beter evenwicht kunnen vinden tussen werk en privé. Maar volgens onderzoekers van de Europese think tank Autonomy is er meer nodig.

Dat recycleren en het openbaar vervoer gebruiken goed zijn voor het milieu, wisten we al langer. Maar wist je dat ook minder werken een positieve impact kan hebben op de planeet?

Voorlopig niet mogelijk

Wetenschappers van Autonomy onderzochten het verband tussen werktijd en CO2-uitstoot. Volgens hen is het enkel mogelijk om de planeet te redden als we ook minder gaan werken. En niet zo’n klein beetje ook. Als we op een verantwoorde manier willen werken, dan zouden we niet meer dan tien uur per week mogen werken. Dat geldt ook voor de economieën die het op dit moment al goed doen wat betreft CO2-uitstoot. Helaas is dat in ons huidig samenlevingsmodel (nog) niet mogelijk. De wetenschappers benadrukken echter dat zelfs een vermindering van de werktijd met 1% al kan zorgen voor 1,46% minder CO2-uitstoot. Iets om in gedachten te houden tijdens je volgende evaluatiegesprek?