Deze spons zuigt het sperma in je vagina op na de seks

Er zijn zo van die seksgerelateerde dingen waar niemand ooit over praat. Natuurlijk is de liefde bedrijven geweldig, maar het gaat ook gepaard met enkele minder leuke kantjes. Zo durven mannen zich al eens van gaatje te vergissen en blijkt je sexy face na een blik in de spiegel minder aantrekkelijk dan gehoopt.

Maar het vervelendst van al is wellicht het opkuiswerk na de daad. Gebruik je een condoom, dan heb je er geen last van, maar als jullie het gewoon au naturel doen weet je vast wel waarover we het hebben. Voor mannen is er weinig aan de hand, maar vrouwen houden de rol wc-papier maar beter in de aanslag. Ga je nadien naar bed, dan komt het allemaal wel goed, maar gaat het om een vluggertje tussendoor, dan is de kans op lekkage groot. Niets zo vervelend als de bus nemen en voelen dat het bewijs van jullie hete vrijpartij langzaam maar zeker je slipje besmeurt.

Tampon op een stokje

Om dat probleem op te lossen, bracht Frances Tang een bijzonder product op de markt. De come&gone ziet eruit als een tampon op een stokje, maar is in werkelijkheid een spons die na de seks in de vagina wordt ingebracht en daar binnen enkele tellen al het sperma opzuigt. Simpel, maar efficiënt als we de reviews mogen geloven. Ecologisch zijn de sponzen niet bepaald – je kan ze maar een keer gebruiken – maar als ze ervoor kunnen zorgen dat je je minder bezwaard voelt om gedurende de dag seks te hebben, dan lonen ze wellicht de moeite. Voor tien stuks betaal je 9 euro en je kan de come&gone via de website van het merk bestellen.