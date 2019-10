De verbeterde plasticvanger Ocean Cleanup werkt

De nieuwste versie van de ‘plasticvanger’ die is ontworpen om de oceanen te ontdoen van plasticafval, werkt volgens de bouwers goed. In tegenstelling tot de vorige versie van het schoonmaaksysteem houdt het verbeterde prototype het afval wel succesvol vast, meldt de ngo The Ocean Cleanup.

De organisatie van de Nederlandse uitvinder en milieu-activist Boyan Slat is zelfs aangenaam verrast. Het systeem verzamelt niet alleen zichtbare stukken plastic en bijvoorbeeld visnetten, maar ook minuscule stukjes plastic met een doorsnede van 1 millimeter.

Great Pacific Garbage Patch

“Dit eerste jaar van testen in de ongenadige omgeving van de volle zee, duidt er sterk op dat onze visie bereikbaar is”, aldus Slat. Hij zegt wel dat er nog veel werk moet worden verzet. De volgende stap is de bouw van een groot systeem. De Nederlander en zijn team hebben met het prototype meerdere technische problemen opgelost. Zo hebben ze de nieuwe versie voorzien van een ‘parachute-anker’, zodat het beter afgeremd kan worden. Het systeem wordt ingezet om de zogeheten Great Pacific Garbage Patch op te ruimen. Dat is een soort drijvende vuilnisbelt vol plasticdeeltjes. De zone is drie keer zo groot als Frankrijk.