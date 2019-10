BIZAR. Meer dan 50 katten weggehaald bij vrouw in Diksmuide

Bij een vrouw uit Diksmuide werden 55 katten weggehaald. De dieren zijn overgebracht naar vier dierenasielen. “Ze leefden voornamelijk in kooien en de hygiëne liet te wensen over”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving.

De feiten dateren al van 3 september. De vrouw had eerder te horen gekregen dat ze een aantal dieren moest wegdoen, maar tijdens een controlebezoek van de diereninspectie begin september bleek dat er nog altijd 55 katten woonden.

Onhygiënische omstandigheden

“De dieren waren erg krap gehuisvest, vaak in benches en er was sprake van onhygiënische omstandigheden”, vertelt Borgmans. “De vrouw deed van 53 katten vrijwillig afstand. Die dieren werden overgebracht naar vier dierenasielen in West-Vlaanderen. Twee andere wou ze niet afgeven. Die werden in beslag genomen. Voor hen moeten we nog een nieuwe bestemming bepalen. Ofwel keren ze terug naar de vrouw in Diksmuide, ofwel gaan ze ook naar het dierenasiel.”

Verwilderd

Asiel Ganzenweide in Koksijde vangt twintig katten op. “De toestand van de dieren is niet erg rooskleurig», vertellen ze daar. «Een aantal hebben we moeten laten inslapen omdat ze te ziek waren. De anderen waren redelijk gezond, maar erg verwilderd. Zij verblijven ondertussen al een maand in quarantaine. Samen met onze vrijwilligers doen we ons uiterste best om te dieren te laten wennen aan mensen.”

Volgens het Vlaams Departement Omgeving gebeurt het wel vaker dat het aantal huisdieren bij mensen uit de hand loopt. Ook bij asiel Ganzenweide merken ze een stijging in het aantal beslagnames door de inspanningen van de dienst Dierenwelzijn.

Het proces-verbaal werd ondertussen overgemaakt aan het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Dat zal beslissen wat er met het pv gebeurt.