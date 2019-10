Problemen met slapen tijdens de herfst en winter? Je bent niet de enige!

Iedereen heeft wel eens last van een slechte nachtrust, maar wist je dat slaapproblemen sterk toenemen wanneer de dagen beginnen te korten? De seizoenswisseling oefent een grotere invloed uit op ons slaappatroon dan je zou denken. Maar hoe geniet je terug van een goede nachtrust?

Vermoeidheid, concentratieproblemen, slecht humeur – het zijn allemaal tekenen dat je lichaam wat meer slaap kan gebruiken tijdens de wintermaanden. Voor velen van ons maken deze problemen soms gewoon deel uit van de dagelijkse wintersleur, maar dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Wij zetten even op een rijtje wat slaapproblemen kan veroorzaken, en hoe je het kan aanpakken!

Te warme kamertemperatuur

In de zomer houden we onze kamer het liefst zo koel mogelijk. We weten allemaal dat een te warme slaapomgeving voor slaapproblemen zorgt. In de winter houden we onze slaapkamer toch graag lekker warm om zo de koude van buitenshuis tegen te gaan. Maar wist je dat de meest geschikte kamertemperatuur slechts ongeveer 20 tot 22°C bedraagt, ook tijdens de wintermaanden?

Droge lucht

Niet alleen je kamertemperatuur, maar ook de luchtkwaliteit in je slaapkamer is van groot belang. Te droge lucht geeft vaak de aanleiding tot kwaaltjes zoals snurken, iets dat je slaapproblemen alleen maar kunnen verergeren. Gelukkig is dit probleem makkelijk te vermijden door een vochtige handdoek of een kom water bovenop je verwarming te plaatsen. Ook luchtbevochtigers zijn een optie wanneer de huishoudmiddeltjes niet voldoende zijn.

Zwaar avondmaal

Licht eten is uit den boze tijdens de winter. Zo eten we ook wanneer er nog geen feestdagen zijn vaak warme maaltijden in grote porties. Het feit dat een grote eetlust een van de symptomen is van slaapproblemen helpt natuurlijk niet mee! Na zo’n grote maaltijden is je maag volop in de weer om dit alles te verteren, iets wat je wel eens wakker kan houden wanneer je probeert te slapen. Houd dus genoeg tijd tussen je laatste maaltijd en het uur waarop je gaat slapen om je maag voldoende tijd te gunnen. Zo zal ook jij van een betere nachtrust kunnen genieten!

Wist je dat: slaapproblemen zich niet enkel uiten in vermoeidheid? Een grotere eetlust dan normaal kan een teken zijn dat je lichaam niet genoeg slaap krijgt.

Onvoldoende lichaamsbeweging

Tijdens de winter is het voor sommige van ons moeilijk om naar buiten te gaan en elke dag te sporten. Het gebrek aan daglicht is immers niet uitnodigend wanneer het aankomt op een ommetje joggen na het werk. Een half uurtje buiten zijn tussen 11 en 15 uur zorgt er echter al voor een goede dagelijkse opname van vitamine D. Studies in België toonden ook aan dat we evolutionair gewoon meer actief zijn rond de zomerperiode. Volgens de National sleep Foundation kan slechts 10 minuten wandelen of fietsen echter al genoeg zijn om je slaap enorm te verbeteren.

Gebrek aan regelmaat

Wanneer het op slaap aankomt, is ook hier regelmaat belangrijk. Tijdens de donkere wintermaanden is het soms moeilijk om het verschil te merken tussen 11 en 12 uur 's nachts, maar dit kan een groot verschil uitmaken voor ons lichaam. Zorg er dus voor dat je steeds op hetzelfde uur gaat slapen en ook weer opstaat. Ook tijdens het weekend is het belangrijk om dit ritme aan te houden, zelfs wanneer de neiging groot is om zoveel mogelijk slaap in te halen. Probeer dus nooit meer dan één uur langer te slapen dan tijdens de weekdagen, anders bestaat de kans dat je slaappatroon in de war geraakt en dat wil natuurlijk niemand!

Meer daglicht, minder schermen

Door het gebrek aan zonlicht in de winter voelen we ons vaak minder actief. Doordat het langer donker is, heeft je lichaam moeite met bepalen wanneer je nu precies moe moet worden en gaan slapen. Maak dus goed gebruik van het daglicht dat er wel beschikbaar is. Vermijd daarentegen artificieel licht zoals gsm's, televisies en laptops minstens één uur voor je gaat slapen, maar beperk ook het licht in je slaapkamer.

