WK atletiek – Thomas Van der Plaetsen wil donderdag blazoen oppoetsen

Thomas Van der Plaetsen staat woensdag op het WK atletiek na de 400 meter, het vijfde onderdeel halfweg de tienkamp, pas op de negentiende plaats met 4.007 punten. “Dat is een laag aantal, met een betere prestatie in het verspringen had ik de kaap van 4.150 punten kunnen ronden”, reageerde hij. Van der Plaetsen verzamelde 778 punten op de 100m (11.38), 862 punten in het verspringen (7m20), 715 punten in het kogelstoten (13m78), 878 punten met een knappe derde plaats in het hoogspringen (2m08) en 774 punten op de 800m (50.89). Met 4.007 punten is hij pas negentiende.

“De 100m was minder dan verwacht”, stelde de Belg. “Bij het verspringen was mijn eerste poging niet super en ging ik bij de twee volgenden de mist in. Ook het kogelstoten kon beter, dat liet ik al op training zien. Bij het hoogspringen liet ik nog punten liggen en op de 400m kreeg ik het in het tweede deel lastig.”

“Donderdag mik ik op in totaal 8.000 punten. Ik heb gemerkt dat veel jongen fysieke problemen hebben. Je kan nooit weten wie de handdoek moet werpen. Misschien kan ik nog wat plaatsen goedmaken.”

bron: Belga