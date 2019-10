WK atletiek – Hanne Claes strandt in halve finales: “Heel tevreden met mijn chrono”

Hanne Claes is op het WK ateltiek in Doha gestrand in de halve finales op de 400m horden. Op voorhand verwachtte ze al niet om in de finale te geraken, maar hoopte ze wel om een betere tijd neer te zetten dan in de reeksen (55.68) en daar is ze in geslaagd. Om haar te plaatsen voor de finale moest ze in de top twee van haar koers eindigen, of op zijn minst de tweede beste tijd van de rest behalen. Met haar vijfde plaats is ze daar niet in geslaagd. Wel is ze tevreden met haar tijd van 55.25 seconden.

“Ik ben heel tevreden. Het is de tweede beste tijd uit mijn carrière (na haar 55.20 vorig jaar). In andere jaren was ik met die tijd misschien wel in de finale geraakt, maar dit jaar is het niveau echt gestegen”. De benodigde tijd voor een finale plaats was 54.42.

“Ik heb geen domme technische fout meer gemaakt, maar ik ben er niet in geslaagd mijn vijftien passen te behouden tot de achtste horde. Ik heb nu twee dagen om te recupereren alvorens ik zaterdag met plezier de Cheetahs vervoeg (op de 4x400m aflossing bij de vrouwen, red). Of we de finale kunnen halen? Dat zal moeilijk worden, maar het is mogelijk”, concludeerde de Leuvense.

bron: Belga