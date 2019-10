Twitter-gebruikers zijn vanmiddag wereldwijd getroffen door een storing bij de korteberichtjesdienst. Onder andere in Azië en Europa kunnen sommige gebruikers geen tweets meer versturen of bekijken. Ook in België is dat sinds de middag het geval. Bij andere gebruikers blijkt alles wel nog normaal te werken. Twitter meldt problemen met het platform en zijn app Tweetdeck. Het bedrijf laat weten dat gewerkt wordt aan het verhelpen van de storing. De reden is nog niet bekend.

bron: Belga