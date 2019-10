Wall Street in de ban van “recessievrees”

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen gesloten. De stemming op Wall Street werd gedrukt door zorgen over de afzwakkende economie na zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager, op 26.078,62 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent naar 2887,61 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 7785,25 punten.

Volgens analisten zijn de financiële markten in de ban geraakt van een soort ‘recessievrees’. Daarnaast bogen beleggers zich over het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Eerder op de dag gingen de beurzen in Europa al met flinke verliezen de handel uit. In Europa stond de handelsdag onder meer in teken van de nieuwe brexitplannen van de Britse regering.

bron: Belga