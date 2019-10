Vlaams regeerakkoord – Benjamin Dalle treedt na jaren achter de schermen op de voorgrond

Met de 37-jarige Benjamin Dalle levert CD&V de ‘Brusselaar’ in de Vlaamse regering. Dalle krijgt in de regering-Jambon naast Brussel ook de bevoegdheden Jeugd en Media. De 37-jarige van Damme afkomstige Benjamin Dalle geldt al een tijd als een politieke belofte. De jurist (UGent) draait ook al meer dan een decennium mee in de coulissen van de Wetstraat, als adviseur van de de vicepremiers Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Steven Vanackere. Als kabinetschef van staatssecretaris Servais Verherstraeten was hij een van de architecten van de zesde staatshervorming. Van 2014 tot 2016 was hij adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Koen Geens.

Sinds 2016 is hij hoofd van de studiedienst van CD&V, Ceder.

Sinds de zesde staatshervorming is het moeilijk om als Nederlandstalige Brusselaar verkozen te geraken in het federale parlement. Dat moest hij in 2014 ervaren als lijsttrekker voor de CD&V. In januari 2019 droeg zijn partij hem voor als gecoöpteerd senator ter vervanging van Steven Vanackere. Bij de verkiezingen in mei raakte hij niet verkozen als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel.

bron: Belga