Sanders schort campagne presidentsverkiezingen tijdelijk op wegens gezondheidsproblemen

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft zijn campagneactiviteiten voor de komende dagen geannuleerd. De 78-jarige Sanders kreeg twee stents ingeplant om een blokkade in de slagader te behandelen. Sanders werd opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas, nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas pijn ter hoogte van het hart voelde, zo meldt New York Times. Na een onderzoek werd een blokkade in de slagader vastgesteld en werden twee stents ingeplant. Volgens een mededeling die zijn campagneteam woensdag heeft verspreid, zijn de campagneactiviteiten van de presidentskandidaat “tot nader order” opgeschort.

Bron: Belga