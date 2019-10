“Nachten wakker gelegen over beste keuze voor partij”, zegt Crevits

Hilde Crevits heeft “nachten wakker gelegen” over wat de beste keuze zou zijn voor de partij: opnieuw in de Vlaamse regering stappen of meedingen naar het CD&V-voorzitterschap. Ze belooft alvast haar “volle gewicht” in de schaal te werpen om de partij verenigd te houden, “en dat kan ook vanuit de regering”, verklaarde Crevits vandaag in “De Ochtend” op Radio 1. Crevits verlengt haar verblijf in de Vlaamse regering. Ze blijft viceminister-president en ruilt haar bevoegdheid Onderwijs in voor Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw. Of anders gezegd: ze wordt geen partijvoorzitter. En dat was blijkbaar geen gemakkelijke keuze, gaf Crevits vandaag aan.

“Ik ben al twaalf jaar minister en ben al lang gepokt en gemazeld binnen de partij. Als je dat legt naast het rapport van de twaalf apostelen (die de partij moesten doorlichten na de verkiezingsnederlaag, nvdr), dan voelde je dat er spanning zou kunnen zitten op mijn figuur als ervaren vrouw in de regering en de drang naar vernieuwing”, lichtte Crevits toe.

Daarom is het voor haar van belang dat de leden samen kiezen voor een nieuw gezicht dat de partij van de toekomst vorm kan geven. Daarbij speelt blijkbaar toch ergens een vrees voor een strijd tussen links en rechts, in plaats van de broodnodige eenheid binnen de rangen. “Ik hoop dat de leden kiezen voor iemand die niet splijt, maar verenigt. Ik zal mijn volle gewicht in de schaal werpen om de partij verenigd te houden”, beloofde ze.

bron: Belga