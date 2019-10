Liberale partijtop komt woensdagvoormiddag samen

De partijtop van Open Vld komt deze voormiddag nog bijeen om te beslissen over wie de twee liberale ministers worden in de nieuwe Vlaamse regering. “We gaan in alle nuchterheid de hoofden bij mekaar steken en bekijken wat het beste is voor de partij”, bevestigt een partijtopper aan Belga. Dat die vergadering er komt, is logisch. Na het partijcongres dinsdagavond raakte wel bekend welke bevoegdheden Open Vld binnenhaalde in de ploeg-Jambon. Maar verrassend genoeg werden de twee ministers die de partij krijgt, niet aangekondigd. Omdat de nieuwe ploeg deze namiddag al de eed aflegt, moet de beslissing dus in de komende uren vallen.

De twee liberale excellenties worden bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, binnenlands bestuur en samenleven. Mechels burgemeester Bart Somers lijkt een certitude voor die laatste portefeuilles. Voor de tweede naam werd vooral uitgekeken naar voorzitster Gwendolyn Rutten, al doen ook andere namen van (vrouwelijke) kandidaten de ronde.

bron: Belga