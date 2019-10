Jonathan Sacoor grijpt naast WK-finale op 400m

Jonathan Sacoor heeft zich op het WK atletiek in Doha niet kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter. Sacoor zette in zijn halve finale de vierde tijd op de tabellen in 45.03. Dat is een evenaring van zijn persoonlijk record, maar volstond niet voor kwalificatie. Alleen de twee snelste lopers van elk van de drie halve finales bereikten de finale, net als de twee snelste verliezende tijden (waartoe de Belg niet behoorde). Sacoor eindigde in de halve finales finaal als twaalfde, Steven Gardiner uit de Bahama’s tekende voor de scherpste chrono (44.13).

De 20-jarige Sacoor liep gisteren in de zesde en laatste reeks naar de tweede plaats in 45.32. Met die chrono klokte hij de tiende tijd van de reeksen en mocht hij meteen naar de halve finales.

De strijd om de medailles staat vrijdag op de planning.

bron: Belga