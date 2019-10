Johnson wil parlement volgende week opnieuw verdagen

De Britse premier Boris Johnson is van plan het parlement volgende week opnieuw te verdagen. Dat heeft de regering bevestigd, melden Britse media. Abnormaal is dat niet: het parlement wordt meestal een aantal dagen huiswaarts gestuurd om de regering toe te laten zich voor te bereiden op de Queen’s Speech, zeg maar de regeerverklaring. Maar de opschorting ligt gevoelig, omdat het Hooggerechtshof Johnson vorige week nog terugfloot, nadat hij het parlement maar liefst vijf weken lang had verdaagd. De Britse regering zal de koningin volgende week opnieuw vragen de werking van het parlement even op te schorten. Dat bevestigt Downing Street 10. De parlementsleden zouden vanaf dinsdagavond 8 oktober niet langer in Westminster verwacht worden, en dat tot maandag 14 oktober, wanneer ze terugkeren voor de Queen’s Speech; zeg maar de regeerverklaring van de Britse regering.

Dat het parlement even wordt verdaagd in afwachting van die verklaring, is normaal. Maar de hele zaak ligt dit keer extra gevoelig: begin september liet de conservatieve premier Johnson de werking van het parlement als eens vijf weken lang opschorten. Officieel gebeurde dat ook toen om de regering de kans te geven zich voor te bereiden op de Queen’s Speech, maar volgens critici was het vooral een poging om het parlement monddood te maken vlak voor de verwachte brexit op 31 oktober. Een tachtigtal parlementsleden van de oppositie ging in het verweer, net als politiek activiste Gina Miller en ex-premier John Major, een conservatief nota bene. Het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in het Verenigd Koninkrijk, floot de premier vorige week terug: de beslissing van Johnson werd onwettig verklaard. Het parlement was de dag erna alweer in zitting.

Volgens Downing Street wordt het parlement nu “zo kort mogelijk” verdaagd, en enkel om “alle nodige logistieke voorbereidingen voor een regeerverklaring te treffen”.

bron: Belga