Invaller Lydia Peeters krijgt basisplaats in Jambon I

De Limburgse Lydia Peeters (Open Vld) blijft Vlaams minister. In de nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon (N-VA) wordt ze bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit. In de ontslagnemende Vlaamse regering was Peeters minister van Financiën, Begroting en Energie. Peeters (50) is een voormalige advocate die sinds 2001 burgemeester is van de Limburgse gemeente Dilsem-Stokkem, waar ze zich sinds haar ministerschap laat vervangen. Haar vader is in diezelfde gemeente schepen en een korte tijd burgemeester geweest.

Lydia Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams Parlement, waar ze zich vooral liet opmerken in dossiers rond de betonstop en de boskaart, waarbij ze het opnam voor mensen die vreesden hun bouwgrond te zullen verliezen. Toen Bart Tommelein begin dit jaar de Vlaamse regering inruilde voor het stadhuis van Oostende, werd Peeters minister van Financiën, Begroting en Energie. Bij de verkiezingen van mei was Peeters Open Vld-lijsttrekker voor de provincie Limburg.

bron: Belga