Homans aangeduid als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement

Liesbeth Homans (N-VA) is aangesteld als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Tien jaar na Marleen Vanderpoorten (Open Vld) krijgt het Vlaams Parlement daarmee opnieuw een vrouwelijke voorzitter. Het is de derde legislatuur op rij dat N-VA de parlementsvoorzitter levert. De 46-jarige Homans treedt in de voetsporen van Jan Peumans en ‘tussenpaus’ Wilfried Vandaele. “Ik ga mijn best doen om voorzitter te zijn van alle parlementsleden en ik ga met veel plezier de regering controleren”, zo zei Homans in haar eerste woorden als voorzitter.

De Antwerpse politica sloot af met een kwinkslag. “Ik beloof iedereen plechtig dat ik ga werken aan mijn non-verbale communicatie”.

Vrijdag komt het Vlaams Parlement opnieuw samen om te debatteren en stemmen over de regeerverklaring.

