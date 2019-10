Herfstweer blijft nog even duren

Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met soms nog enkele buien en rukwinden tot 50 kilometer per uur. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 à 15 graden in het centrum en het westen. Tegen de avond zijn er enkel nog buien in het oosten van het land. ’s Nachts is het overwegend droog met opklaringen, bij minima tussen 3 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Dat zegt het KMI. Morgen zijn er perioden met zon en wolkenvelden en maxima tussen 10 en 15 graden. Vooral in het noorden kunnen er nog buien vallen, maar in veel streken blijft het droog. ’s Avonds neemt de bewolking toe en na middernacht begint het te regenen in het westen. De storing trekt gedurende de nacht richting het oosten. Minima tussen 5 en 11 graden.

Nadat de storing vrijdagochtend over het land is getrokken, wisselen droge perioden met mogelijk opklaringen af met regen of buien. Het blijft vrij fris met maxima van 10 tot 15 graden.

Zaterdagochtend is er kans op nevel en kunnen er in het oosten nog een paar buien vallen. Overdag blijft het wellicht droog, maar meestal wel zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 8 en 15 graden.

De vooruitzichten voor zondag zijn nog onzeker. Mogelijk wordt het bewolkt en trekt een regenzone over het land. Het kwik zou in de meeste streken niet hoger dan 12 graden klimmen.

bron: Belga