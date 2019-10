Europa League – “Wil om te stunten is er”, zegt Standard-coach Preud’homme voor clash bij Arsenal

Standard maakt donderdag op de tweede speeldag in groep F van de Europa League de lastige verplaatsing naar Arsenal. Coach Michel Preud’homme beseft dat zijn team een warme avond wacht, maar gelooft in de Luikse kansen. “Als we morgen een resultaat kunnen neerzetten, zal dat een verrassing zijn”, verklaarde de T1 woensdag. “De wil is er om te stunten en het is onze ambitie om er het maximum uit te halen.” “We gaan proberen om ons spel te spelen als we de bal veroveren, maar we zullen moeten afwachten welk gewicht zij dan in de schaal zullen leggen”, zei Preud’homme. “We moeten proberen om stappen te zetten in vergelijking met ons parcours van vorig seizoen en de verplaatsing naar Sevilla bijvoorbeeld. De tegenstander heeft enorm veel kwaliteiten. Als je de kwaliteit bekijkt van de spelers die de bekende namen kunnen vervangen, is er geen verschil op vlak van talent, enkel de leeftijd verschilt.”

Standard opende met een 2-0 zege tegen het Portugese Vitoria SC. Arsenal maakte op de eerste speeldag indruk met een 0-3 zege bij Eintracht Frankfurt.

bron: Belga