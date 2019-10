Emma Meesseman en Washington Mystics verliezen tweede finaleduel tegen Connecticut

In de finale van de WNBA staat het na twee wedstrijden tussen Washington Mystics en Connecticut Sun 1-1 gelijk. Hoewel Emma Meesseman opnieuw haar dagje had en 23 punten scoorde (en acht rebounds plukte), verloren de Mystics dinsdagavond met 87-99.

Meesseman begon op de bank maar kwam al snel in voor Elena Delle Donne, die andere sterkhouder van Washington. Zij kon niet verder door een rugblessure. De Mystics, waar Kim Mestdagh op de bank bleef, stonden na het eerste kwart 17-29 in het krijt maar waren sterker in de volgende twee (29-27 en 23-17). Connecticut maakte het verschil evenwel in het laatste kwart (18-26). Jonquel Jones was met 32 punten en 18 rebounds dé sterkhouder bij de bezoekers.

Washington had het eerste finaleduel met 95-86 gewonnen. Connecticut mag nu twee keer voor eigen publiek spelen (6 en 8 oktober). Een eventueel vijfde en laatste duel wordt in Washington afgewerkt (op 10 oktober).

