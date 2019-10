Duizenden politiemensen in Parijs voor “mars van de woede”

In Parijs stappen vandaag duizenden politiemensen mee in een “mars van de woede”. De agenten zeggen ongerust te zijn over de slechter wordende werkomstandigheden, het hoge aantal zelfdodingen bij agenten en de aangekondigde pensioenhervorming. Verschillende vakbonden hadden opgeroepen tot de manifestatie. De agenten stappen van de Bastille naar de Place de la République, in het centrum van de hoofdstad. Volgens de organiserende vakbonden nemen 22.000 mensen deel aan de optocht. Het gaat om de grootste politiebetoging sinds 2001.

De onvrede bij de politie is onder meer een gevolg van de betogingen van de gele hesjes. Als gevolg van de soms gewelddadige confrontaties met de betogers, werden vraagtekens geplaatst bij de manier waarop de politie de orde probeert te handhaven. Bovendien maakt de politie zich zorgen over de pensioenplannen van de Franse regering. Gevreesd wordt dat het voordelige bonussysteem in gevaar komt.

“We zijn naar hier gekomen om te vechten voor onze arbeidsomstandigheden en om eer te betuigen aan onze collega’s die een eind aan hun leven hebben gemaakt”, zegt Damien, een 24-jarige politieman uit Parijs.

“We stellen ons vragen bij de pensioenhervorming, het politieke beleid, de media, de behandeling van de zaken. Voor ons geldt er nooit een vermoeden van onschuld”, zegt ook Yves (54), een agent uit Montpellier.

Bron: Belga