Door parlement benoemde interimpresidente in Peru treedt af

De Peruviaanse president Martín Vizcarra heeft in de machtsstrijd met het parlement zijn positie versterkt. De door het parlement benoemde interimpresidente Mercedes Aráoz heeft na nauwelijks een dag haar aftreden aangekondigd. Ze wil daarmee de weg vrijmaken voor algemene verkiezingen, zo schreef Aráoz dinsdagavond (lokale tijd) op haar Twitteraccount. De parlementsleden in het door de oppositie gecontroleerde parlement hadden gereageerd met een tijdelijke schorsing van Vizcarra en de benoeming van Aráoz, toen de president maandag het parlement ontbond. Vizcarra had de volksvertegenwoordigers het vertrouwen gevraagd. Toen die tegen zijn wil in daarop stemden over nieuwe rechters aan het Grondwettelijk Hof, beschouwde hij die vraag als mislukt. Hij ontbond het parlement en kondigde nieuwe verkiezingen aan voor 26 januari 2020.

De gouverneurs en het leger hebben Vizcarra hun steun toegezegd. De partijloze Vizcarra verwijt het parlement dat het zijn inspanningen in de strijd tegen de corruptie tegenwerkt. Woensdag getuigt in het Braziliaanse Curitiba een voormalige manager van het bouwconcern Odebrecht voor het gerecht. Hij zou volgens een akkoord met het openbaar ministerie de namen vrijgeven van 71 vermoedelijke Peruviaanse ontvangers van corruptiegeld. Daarbij zouden verschillende parlementariërs zijn.

