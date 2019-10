Directie stemt in met toepassing wet-Renault, personeel opnieuw aan het werk

Bij Mondelez International in Herentals zijn vakbonden en directie overeengekomen dat de procedure van de wet-Renault wordt opgestart. De arbeiders gaan vanmiddag opnieuw aan het werk. Vanochtend zaten de directie en het gemeenschappelijk vakbondsfront opnieuw samen, nadat maandag een transformatieplan werd voorgesteld waar 200 banen door geïmpacteerd zouden worden. “Wij waren van mening dat het gaat om een collectief ontslag, en vroegen de opstart van de wet-Renault. De directie heeft daarmee ingestemd”, klinkt het bij de vakbonden. De procedure gaat maandag van start.

Die beslissing is voor de vakbonden belangrijk omdat ze op die manier in de informatie- en consultatieronde mee kunnnen spreken over de toekomst voor de fabriek. “Het is onze prioriteit om zo veel mogelijk jobs te redden. Voor de mensen die toch moeten vertrekken, willen we een zo goed mogelijk sociaal plan.”

In tussentijd hebben de arbeiders van de vroege ploeg informatie gekregen en zijn ze opnieuw aan het werk gegaan. Ook de andere arbeiders krijgen in de loop van de dag nog uitleg.

Bron: Belga