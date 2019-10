Champions League – Racing Genk wil in eerste thuismatch revanche nemen voor smadelijk begin van campagne

Racing Genk speelt woensdagavond (om 18u55) zijn eerste thuiswedstrijd in deze Champions League-campagne. Tegenstander is het Italiaanse Napoli, dat twee weken geleden Champions League-winnaar Liverpool in eigen huis nog over de knie legde met 2-0. Genk van zijn kant ging helemaal met de billen bloot in Oostenrijk bij RB Salzburg (6-2). De Limburgers zinnen dus op wraak, maar daar lijkt Napoli nu net niet de ideale tegenstander voor. Het team van Rode Duivel Dries Mertens werd de voorbije vier seizoenen drie maal vicekampioen in Italië, telkens na het ongenaakbare Juventus. Ook dit seizoen begonnen de Napolitanen in eigen land goed aan het seizoen met 12/18. De manschappen van de ervaren succescoach Carlo Ancelotti spelen al enkele jaren volgens hetzelfde recept. Een stevige verdediging onder leiding van Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) moet ervoor zorgen dat voorin de kwieke aanvallers genre Insigne, Callejon, Mertens en Lozano vrij hun gang kunnen gaan.

Genk-coach Felice Mazzu was dan ook voorzichtig op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd. “Het wordt belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen aanval en verdediging”, liet de Italo-Belg optekenen. Mazzu wilde ook niet meer terugdenken aan de Limburgse derby van afgelopen zaterdag. Daarin nam Genk een schijnbaar geruststellende 0-3 voorsprong, maar na een onderbreking door wangedrag van de STVV-supporters, kwamen de Truienaars in het slot nog helemaal terug tot 3-3. De wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt, nadat Genkse fans het na de late gelijkmaker te bont maakten.

bron: Belga