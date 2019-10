Champions League – Napoli-coach Ancelotti is niet ontevreden na wedstrijd: “Er zat niet meer in dan een punt”

De grote Carlo Ancelotti kon woensdagavond best leven met het 0-0 gelijkspel van zijn Napoli op de tweede speeldag van de Champions League op bezoek bij Racing Genk. “Ik ben best tevreden”, liet Ancelotti optekenen. “In een uitwedstrijd in de Champions League een punt pakken is nooit slecht.” “Ik vind dat mijn ploeg het goed gedaan heeft”, stak Ancelotti van wal. “Het had nog beter gekund. Ik had natuurlijk liever gewonnen, maar ik ben tevreden. Dit was vandaag een hele zware match voor mijn jongens en eigenlijk zat er niet meer in dan een punt. In uitwedstrijden in de Champions League moet je gewoon blij zijn met een draw. Dat is de realiteit. We doen in de stand ook zeker geen slechte zaak. We staan nog altijd op kop en het is maar de vraag of Liverpool later vanavond zal winnen van Salzburg.”

Napoli wrong enkele uitgespeelde kansen de nek om en dat had Ancelotti natuurlijk ook gezien. “Milik speelde een goede wedstrijd vandaag, maar hij miste wel veel kansen. Als je drie maal het doelhout raakt, moet er toch eentje binnen. Maar ik herhaal nog eens: een punt op verplaatsing is goed op het kampioenenbal. De pers is vaak te negatief, vind ik. We hebben ons uiterste best gedaan, maar Genk was ook gewoon goed. Ik was niet verrast door hun niveau. Verdedigend waren ze veel sterker dan in Salzburg. We hadden ook verwacht dat ze op de tegenaanval zouden loeren.”

Ancelotti gaf tot slot nog mee waarom de Napolitaanse publiekslieveling, Lorenzo Insigne, niet eens op de bank zat, maar in de tribune. “Lorenzo was niet briljant op training. Dit was een tactische keuze. Hij heeft geen blessure. Ik reken op hem voor de volgende wedstrijd.”

bron: Belga