Champions League – Dries Mertens is niet echt tevreden: “Hadden toch graag gewonnen”

“Neen, ik ben niet echt tevreden. We hadden graag gewonnen, maar dit Genk was ook sterk.” Het waren zijn enige woorden alvorens Dries Mertens in gestrekte draf richting de spelersbus trok. Voor de microfoon van Q2 reageerde Mertens meteen na de wedstrijd uitgebreider. “We hebben nooit ons echte spel kunnen spelen vandaag”, legde de Leuvenaar uit, die van coach Ancelotti pas net voor het uur mocht opdraven. “Genk was ook gewoon sterk. Ik was daar niet verrast door. We kenden hun kwaliteiten vooraf al.”

Napoli miste vooral voor rust enkele reuzekansen en dat was cruciaal volgens Mertens. “Als we voor rust onze kansen afwerken, wordt het een heel andere match. In de Champions League mag je zo’n kansen niet laten liggen. Heel jammer. Na onze zege op de openingsspeeldag tegen Liverpool was een nieuwe driepunter mooi geweest.”

Mertens (114 goals voor Napoli) moet zo ook nog even wachten om het doelpuntentotaal van Napoli-icoon Diego Maradona (115) te evenaren. “Ik zal heel trots zijn als het me lukt Diego Maradona te evenaren”, besloot Mertens. “Maar ik was nog trotser geweest bij een overwinning vandaag.”

bron: Belga