Champions League – Barcelona moet zwoegen voor overwinning tegen Inter

Barcelona heeft een nipte 2-1 thuisoverwinning geboekt tegen Inter woensdag op de tweede speeldag van de groepsfase in de Champions League. Bij Barcelona was Lionel Messi op tijd fit geraakt voor het duel in groep F, bij Inter ontbrak Romelu Lukaku door een blessure. Ondanks de afwezigheid van de Belgische spits was Inter het gevaarlijkst in Camp Nou. Lautaro Martinez kon al na drie minuten de score openen voor de bezoekers. In de 37e minuut was hij er opnieuw dichtbij, maar zijn kopbal werd door een katachtige reflex van Ter Stegen uit doel gehouden. Barcelona kwam terug in de wedstrijd via een geweldig schot van Luis Suarez, die een voorzet van Arturo Vidal in een tijd op de slof nam. Daarna was het wachten tot de 84e minuut, wanneer opnieuw Suarez de drie punten alsnog in Barcelona hield.

In groep G ontving Leipzig Lyon en moest Benfica op bezoek bij Zenit. Memphis Depay (11.) en Martin Terrier (65.) klaarden de klus voor de Fransen in een 0-2 overwinning. In Sint-Petersburg eindigde het duel op 3-1. Doelpunten van Artem Dzyuba (22.) en Sardar Azmoun (78) en een owngoal van Ruben Dias (70.) brachten de score op 3-0. Raul De Tomas maakte de eerreder voor de Portugezen (85.).

bron: Belga