CD&V stuurt Crevits, Beke en Dalle naar Vlaamse regering (officieel)

CD&V stuurt Hilde Crevits, Wouter Beke en Benjamin Dalle naar de nieuwe Vlaamse regering. Na de algemene vergadering heeft nu ook de Vlaamse fractie daarvoor dinsdag in de late uurtjes het licht op groen gezet. Hilde Crevits blijft viceminister-president en wordt bevoegd voor Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw. Ontslagnemend voorzitter Wouter Beke krijgt de portefeuille Welzijn, terwijl neofiet Dalle bevoegd wordt voor Brussel, Jeugd en Media.

Beke moet door zijn verhuis naar de Vlaamse regering ontslag nemen uit de federale regering, waar hij bevoegd was voor onder meer Werk, Economie en Consumentenzaken. Hij wordt in de federale regering vervangen door een vrouw. Wie dat wordt, is nog onduidelijk.

De algemene vergadering zette met 79 procent van de stemmen het licht op groen voor het trio. Binnen de Vlaamse fractie haalden ze de nodige tweederdemeerderheid. Die vergadering duurde wel een pak langer dan verwacht: liefst twee uur. Het was dus geen business as usual.

Voormalig minister Joke Schauvliege werd lange tijd geciteerd als parlementsvoorzitster, maar zij viel naast de prijzen. Hetzelfde geldt voor Bianca Debaets, die over de tongen ging als potentiële minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden.

