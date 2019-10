Blauw-Wit geeft woensdag verstek voor onderhandelingen over Israëlische eenheidsregering

Benny Gantz, de leider van de Israëlische centrumpartij Blauw-Wit, heeft vandaag verstek gegeven voor een ontmoeting met Benjamin Netanyahu. Gantz is de belangrijkste gesprekspartner van de uittredende premier voor de vorming van een eenheidsregering, maar zijn centrumpartij Blauw-Wit hekelt het gebrek aan vooruitgang bij de regeringsgesprekken. Ook de corruptiezaken tegen Netanyahu, waarvoor vandaag inleidende zittingen plaatsvinden, bemoeilijken de coalitievorming. De Israëlische president Reuven Rivlin had Netanyahu vorige week de opdracht gegeven om een nieuwe regering te vormen. Likoed-leider Netanyahu riep zijn rivaal Benny Gantz meteen op om een eenheidsregering op de been te brengen, maar de gesprekken daarover lijken in een patstelling te zijn beland.

“In deze fase zijn de voorwaarden nog niet vervuld voor nieuwe bijeenkomsten van de onderhandelingsteams”, heeft Blauw-Wit in een persbericht laten weten. “Er zal geen vergadering plaatsvinden op woensdag. Als dat noodzakelijk en gepast is, zal deze of volgende week een bijkomende vergadering plaatsvinden.”

Het roterend premierschap vormt een van de belangrijkste hindernissen voor het voortzetten van de gesprekken. Blauw-Wit wil niet deelnemen aan een regering die geleid wordt door een premier die riskeert om in beschuldiging te worden gesteld voor fraude. Likoed schuift de schuld dan weer in de schoenen van Yair Lapid, de nummer twee van de partij Blauw-Wit. Lapid “is niet bereid om in te stemmen met een rotatie tusen Netanyahu en Gantz, maar wil enkel een rotatie tussen hemzelf en Gantz”, klinkt het daar.

Vanaf vandaag vinden in Jeruzalem inleidende zittingen plaats in drie corruptiezaken die tegen Netanyahu lopen. De regeringsleider wordt verdacht van fraude, misbruik van vertrouwen en corruptie. De zittingen zullen wellicht vier dagen duren. Enkele weken later zal de procureur-generaal beslissen of de vervolging van Netanyahu wordt voortgezet.

De advocaten van de eerste minister zeggen dat ze de zittingen vol vertrouwen tegemoet gaan. “Op basis van de gegevens uit het onderzoek en de elementen die ik en het verdedigingsteam hebben, zijn wij van mening dat er voldoende sterke bewijzen zijn om de procureur van mening te doen veranderen”, zegt advocaat Ram Caspi. “De eerste minister staat niet boven de wet, maar hij staat er ook niet onder.”

bron: Belga