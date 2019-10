Betoging tegen veroordeling voor illegale abortus in Marokko

Tientallen mensen zijn woensdag komen betogen voor het parlement in Rabat om de onmiddellijke vrijlating van de Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni te eisen. Ze werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor “illegale abortus” en “seks buiten het huwelijk”. De kleine groep feministen en mensenrechtenactivisten kwam protesteren tegen een justitie die gestuurd wordt door de overheid. De journaliste van het Arabische dagblad Akhbar Al-Yaoum, haar verloofde, haar gynaecoloog, een anesthesist en een medisch secretaresse werden maandag veroordeeld door de rechtbank.

“De vrijheid loopt gevaar, de pers loopt in gevaar”, schreeuwden de betogers. Op hun spandoeken stonden leuzen tegen verouderde wetten die gebruikt worden om de pers te terroriseren.

De journaliste spreekt van een “politiek proces” en zegt dat ze werd behandeld voor interne bloedingen, wat haar gynaecoloog in de rechtbank ook heeft bevestigd. Haar advocaten zijn van mening dat zij hebben aangetoond dat de zaak niet op enig bewijs is gebaseerd en ze zijn van plan om in beroep te gaan.

De uitspraak van de rechtbank van Rabat veroorzaakte verontwaardigde reacties op de sociale netwerken en in sommige media, in Marokko en in het buitenland, zonder veel echo te vinden in de lokale politiek. Een manifest dat op 23 september werd gepubliceerd en gericht is tegen “de achterhaalde wetten die gebruikt worden om mensen te terroriseren” kreeg al 8.400 handtekeningen volgens Sonia Terrab, de co-auteur van de tekst “Hors-la-loi” .

In 2018 vervolgde de Marokkaanse justitie 14.503 mensen voor losbandigheid, 3.048 voor overspel, 170 voor homoseksualiteit en 73 voor abortussen, volgens de officiële cijfers. Volgens schattingen worden dagelijks tussen de 600 en 800 clandestiene abortussen uitgevoerd in Marokko.

Bron: Belga