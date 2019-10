Aziatische tak AB InBev opent aan 27,40 Hongkongse dollar per aandeel

Op de beurs van Hong Kong is maandag de beursgang van de Aziatische tak van AB InBev afgetrapt. De introductieprijs van het aandeel was vastgelegd op 27 Hongkongse dollar, maar het aandeel opende uiteindelijk hoger, aan 27,40 Hongkongse dollar, zo melden onder andere het financiële persagentschap Bloomberg en het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review. Het gaat om de op een na grootste beursgang dit jaar. De Belgisch-Braziliaanse brouwer had eerder laten weten 1,26 miljoen aandelen van Budweiser Brewing Company APAC Limited naar de beurs te willen brengen. Die zouden tussen de 27 tot 30 Hongkongse dollar kosten. Uiteindelijk werd de precieze prijs vastgelegd op 27 Hongkongse dollar per stuk, aan de onderkant van de prijsvork dus. Met die prijszetting haalt Budweiser Brewing Company APAC minstens 39,2 miljard Hongkongse dollar, omgerekend 4,5 miljard euro, op. De opbrengst van de beursgang zal worden gebruikt om de schulden af te bouwen.

AB InBev behoudt een meerderheidsbelang in het bedrijf van zowat 88 procent.

De grootste beursgang tot nu toe dit jaar was die van de taxi-app Uber in mei. Die was goed voor 8,1 miljard dollar (bijna 7,4 miljard euro).

Bron: Belga