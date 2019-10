ATP Tokio – David Goffin in drie sets naar tweede ronde

David Goffin (ATP 15) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). Goffin versloeg in de eerste ronde de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 39) in drie sets: 1-6, 7-6 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 18 minuten.

In de volgende ronde wacht de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32), die met de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 51) afrekende in tweemaal 6-4.

Het was het derde duel tussen beide spelers in een maand tijd. Carreño Busta haalde het midden september in de achtste finales in Metz van Goffin (6-3, 6-2). De Spanjaard diende de Belg zo van antwoord, na de zege van de Luikenaar op de US Open in 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5. Carreño Busta, die afgelopen weekend het toernooi in Chengdu op zijn naam schreef, won eerder ook al in 2013.

Goffin, derde reekshoofd, is de enige Belg in Japan.

