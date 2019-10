Acties bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden gaan verder

De werknemers bij schokdemperfabrikant Tenneco (Sint-Truiden) gaan ook donderdag verder met de actie om op elke post een uur vroeger te stoppen. Het overleg van woensdagavond heeft niets opgeleverd, zegt vakbondsvrouw Nadia Gueroui (ACV Metea) na afloop. “We weten weinig of niets meer, en gaan dus door”, zegt Gueroui. “De directie gaat er bij het hoger management op aandringen om zo snel mogelijk antwoorden te krijgen. Maar voorlopig hebben we die antwoorden dus niet.” De vakbondsvertegenwoordiging in de fabriek blijft de komende dagen dagelijks vergaderen met de directie. “Als er genoeg info is, zullen we beslissen of we de acties opschorten, of verdere acties nemen”, zegt Gueroui.

Dinsdagochtend werd het werk er al spontaan neergelegd. Het personeel werd toen door de bonden op de hoogte gebracht dat eerder beloofde productie van elektronische schokdempers vanaf 2021 dan toch niet naar Sint-Truiden gaat, maar naar Polen.

De bonden hadden gehoopt op een snellere reactie vanuit de directie, maar die kwam er nog niet. “Dat de beloofde productie van elektronische schokdempers naar Polen gaat, werd maandag tijdens een ondernemingsraad bijna als fait divers aangekondigd”, aldus Gueroui. “We hebben het personeel hierover dinsdagochtend ingelicht, waarna het werk neergelegd is.” Dinsdagnamiddag ging het personeel opnieuw aan de slag.

De vakbonden wilden van de directie weten wat de plannen voor de toekomst zijn. De volumes zouden naar verwachting met 9 procent dalen in het slotkwartaal van dit jaar en met 10 procent in 2020. Volgens Gueroui zou de directie zich sterk maken dat die volumedaling opgevangen kan worden met onder meer tijdelijke werkloosheid.

