VIDEO. Katja Schuurman: “Ik vind het leuk om vastgebonden te worden tijdens de seks”

De Nederlandse actrice Katja Schuurman heeft in een openhartig interview verteld dat ze van stevige seks houdt. Ook neemt ze regelmatig deel aan groepsseks. “Ik vind vreemdgaan veel erger dan de vrije liefde bedrijven”, klinkt het.

‘Costa!’-actrice Katja Schuurman deed de onthullingen in de ‘Bedgeheimen’-rubriek van ‘Gert Late Night’. De 44-jarige Nederlandse heeft een vriend, maar vaak zoeken ze samen mensen op om met z’n allen onder de lakens de duiken. “Soms komen we leuke mensen tegen en kruipen we met z’n allen in bed, zowel mannen als vrouwen. Onlangs hebben we nog met zeven mensen seks gehad in de jacuzzi. Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Vaak is de reden dat iemand vreemdgaat omdat die spanning er niet meer is. Ik vind stiekem veel erger dan open”, vertelt ze.

Voor Katja mag de seks ook best wel wat heviger zijn. “Ik vind het wel leuk om vastgebonden te worden en zachtjes te slaan. Niet té hard, uiteraard”, lacht ze.

Bipolaire stoornis

De knappe brunette kampt met een lichte vorm van bipolariteit. “Als ik me slecht voel, dan zeg ik dat tegen niemand. Een deel heeft een aanleiding en een deel is bij mij ook chemisch. Van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Dat schiet heel erg heen en weer. Ik kan ’s ochtends opstaan en dan kan ik me on top of the world voelen. Maar er zijn ook dagen waarop ik heel klein ben en helemaal vergeet wie ik gisteren was”, klinkt het.

Die stoornis heeft er in het verleden voor gezorgd dat ze zichzelf weleens pijn deed. “Ik heb vroeger een lastige periode gehad. Vroeger zat ik in een meidengroep en toen heb ik mezelf zo hard geslagen dat ik er een hersenschudding aan overhield. Gelukkig heb je daar medicijnen voor en die hebben me heel erg geholpen”, besluit ze.

‘Gert Late Night’ is elke avond te bekijken op VIER.