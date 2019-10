VIDEO. Karretje slaat op hol op luchthaven, maar deze held grijpt net op tijd in

Straffe beelden uit de Verenigde Staten. Daar ging het op de Chicago O’Hare International Airport even mis wanneer een karretje van de catering op hol sloeg. Een grote kruik met water was immers op het gaspedaal gevallen waardoor de wagen niet te stoppen was.

Enkele medewerkers sprongen aan de kant en moesten hulpeloos toekijken toen het voertuigje op het punt stond om een vliegtuig te raken. Maar dan komt, nét op tijd, een held aangereden op een heftruck. Met volle vaart rijdt hij het wagentje omver. Kijk maar!