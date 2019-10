Jambon I schiet uit de startblokken. Wie is wie in de nieuwe Vlaamse regering?

Zoals velen onder jullie waarschijnlijk al wisten, heeft Vlaanderen een nieuwe regering. Het regeerakkoord werd goedgekeurd op de partijcongressen van de coalitiepartners en ook de ministerposten zijn verdeeld. Wie is wie in Jambon I?

De vierde N-VA-minister is Zuhal Demir. Ze wordt verantwoordelijk voor Toerisme, Omgeving, Energie en Justitie, wat een primeur is. Zij komt over van het federaal niveau en vertegenwoordigt zo Limburg in de Vlaamse regering.