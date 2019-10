Dochter van Margriet Hermans: “Op dat moment wist ik dat ik dringend moest afvallen”

Celien Deloof, de dochter van Margriet Hermans, heeft een tijdlang gekampt met overgewicht. Toen ze op het vliegtuig haar gordel bijna niet meer dicht kreeg, was het voor haar genoeg geweest.

Net zoals haar moeder heeft Celien Deloof aanleg om overgewicht te ontwikkelen. De 26-jarige dochter van Margriet Hermans heeft intussen ingegrepen.

Tussenstukje van gordel

Het kantelmoment kwam er toen ze in het vliegtuig zat. “Toen ik op vakantie ging met het vliegtuig moest ik bijna een tussenstukje vragen om mijn gordel dicht te krijgen. Toen had ik zoiets van: ‘nee, dat wil ik echt niet meemaken’. Dat is heel gek, maar ik wilde echt niet dat ik dat tussenstukje op een volgende vlucht wél zou moeten vragen”, vertelde ze dinsdagavond in het praatprogramma ‘Vandaag’.

In september van vorig jaar onderging Celien een zware maagoperatie waarbij haar maag versmald werd. Intussen is ze al dertig kilo kwijt.

Haatreacties

Celien kreeg vroeger vaak negatieve reacties over haar gewicht. En zelfs na haar maagoperatie ging dat nog door. “Mensen hebben door de sociale media geen filter meer. Vlak na mijn operatie las ik ergens: ‘Nu kan ze zich samen met haar ma terug gaan volsteken, en dan zien we ze binnen vijf jaar wel terug op de operatietafel’. Dat zijn dingen die keihard binnenkomen”, klonk het.