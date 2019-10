Dit Zweedse eiland met prachtige villa kan van jou zijn!

Droom je ervan om afgezonderd te wonen zodat je ongestoord je eigen ding kan doen? Wel, dan koop je toch gewoon een eiland…

Het eiland Gåsharskäret in Soderhamn ziet er adembenemend mooi uit en zoekt naar een eigenaar. Het 1.104 m² grote eiland ligt op honderd meter van de kust en op tweehonderd kilometer van Stockholm.

Vijf gebouwen

Het woongedeelte is in het totaal 215 m² groot. Dat bestaat uit vijf gebouwen: het hoofdgebouw, een studio, een gasthuisje, een strandhuisje en een sauna. Het hoofdgebouw bestaat uit een leefruimte, een slaapkamer, een keuken en een badkamer. Koude voeten zal je er nooit krijgen, want er is vloerverwarming. Het gebouw is omgeven met een houten terras waarop je rustig kan relaxen en genieten van de zonsondergang.

Aanlegsteigers

Ook in de studio, het gasthuisje en het strandhuisje kan je slapen, en ook die gebouwtjes zijn voorzien van een houten terras met panoramisch zicht. In de sauna, die verwarmd wordt met brandhout, kan je vervolgens lekker uitzweten.

Langs het eiland zijn er meerdere aanlegsteigers zodat je gemakkelijk naar het hoofdeiland kan varen. In Sandön kan je terecht voor winkels, scholen, restaurants en zelfs festivals.

Prijskaartje

Blijft er nog één vraag over: het prijskaartje. Wel, voor het volledige eiland, inclusief alle gebouwen, betaal je 1.290.900 euro. Dat is een behoorlijke smak geld, maar dan kan je wel zeggen dat je een eigen eiland hebt… Meer informatie over dit idyllische plekje vind je HIER.