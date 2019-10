Colruyt en Studio 100 brengen samen kookprogramma voor en door kinderen

Supermarkt Colruyt en productiehuis Studio 100 verenigen hun krachten om evenwichtige voeding bij kinderen te promoten. Zo lanceren ze een kookprogramma voor en door kinderen, met seizoensgroenten en -fruit in de hoofdrol.

In het programma, dat vanaf voorjaar 2020 uitgezonden wordt op Studio 100 TV en via de Studio 100 GO-app, maken kinderen in Vlaanderen en Wallonië wekelijks een evenwichtig, eenvoudig en kindvriendelijk gerecht klaar. Zo kunnen ze op een speelse en ongedwongen manier experimenteren en bijleren in de keuken.

Groenten zijn lekker

Inzetten op evenwichtige voeding voor gezinnen met kinderen is een prioriteit voor Colruyt. “Om dit thema ook aantrekkelijk te maken bij kinderen, slaan we de handen in elkaar met Studio 100. Met deze samenwerking combineren we onze jarenlange ervaring op het gebied van evenwichtige voeding en koken, met de expertise van Studio 100 in het aanbieden van entertainment voor kinderen”, zegt Guy Elewaut, Directeur Marketing Colruyt. “Samen kunnen we heel wat mooie, educatieve projecten maken voor kids en starten doen we met een gloednieuw kookprogramma.”

“Studio 100 maakt al decennialang generaties kinderen gelukkig, op een creatieve en innovatieve manier. De kinderhelden van Studio 100 zijn enorm geliefd bij het grote publiek. Jaarlijkse verwelkomen we honderdduizenden mensen bij onze musicals, shows en films. We vinden het heel fijn dat we voor onze zender Studio 100 TV een programma met en voor kinderen kunnen maken samen met Colruyt, een ander mooi Belgisch bedrijf”, zegt Hans Bourlon, CEO Studio 100 Groep.

Al doende leren

Niets is beter om te leren, dan het zelf te doen. Voor het nieuwe kookprogramma voor kinderen stelt Colruyt de deuren van haar keukens van Colruyt Group Academy open. Een jaar lang maken kinderen er elke week een eenvoudig, evenwichtig en kindvriendelijk gerecht met de hulp van een Studio 100 TV-host. Voor Vlaanderen is dat Marie Verhulst, voor Wallonië Nathalie Van Tongelen. Iedere week speelt een nieuwe seizoensgroente de hoofdrol en er wordt gevarieerd tussen hoofdgerecht, dessert, hapje, smoothie, tussendoortje … Achteraf kunnen kinderen de recepten thuis klaarmaken.

“Elk recept wordt ontwikkeld door ons professioneel kookteam in samenspraak met onze voedingsdeskundigen”, weet Guy Elewaut. “Omdat telkens een andere seizoensgroente de hoofdrol speelt, kunnen we veel verschillende groenten aan bod laten komen, van spruitjes tot rode biet. Met dit programma willen we kinderen ambassadeurs maken van groenten, zowel voor hun leeftijdsgenoten als hun ouders. Door zelf aan de slag te gaan in de keuken leren ze op een leuke manier bij. En ook hun ouders kunnen trots meesmullen thuis. Samen met Studio 100 maken we van evenwichtige voeding een heuse beleving voor kinderen en hun ouders.”

Oproep voor jonge chefs

Jonge keukenprinsen en -prinsessen tussen 8 en 12 jaar die graag meewerken aan het kookprogramma, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via studio100tv.com.