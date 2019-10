“Adele is aan het daten met deze bekende rapper”

Enkele weken nadat haar scheiding met Simon Konecki is afgerond, lijkt het liefdesleven van Adele weer op te bloeien. Nu gaat het gerucht dat de 31-jarige zangeres ze aan het daten is met rapper Skepta. Dat meldt The Sun.

Volgens de boulevardkrant hebben Adele en Skepta al meerdere dates achter de rug. “Ze zijn er veel voor elkaar geweest nadat beide relaties stuk liepen”, aldus een bron. “Ze hebben een hechte band en er is absoluut een speciale connectie. Ze brengen steeds meer tijd samen door. Sommige van hun vrienden hopen en voorspellen dat ze ooit een geweldig stel kunnen worden.”

Beide hebben al een kind

Adele heeft met haar ex een 6-jarig zoontje genaamd Angelo. Skepta heeft ook een kind, dat bijna een jaar oud is. “Ze zijn allebei heel privé over hun liefdesleven en zetten hun kind beiden op de eerste plaats”, vervolgt de bron.