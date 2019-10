Vandaag hele dag regen, morgen grotendeels droog

Het is deze namiddag erg wisselvallig, met her en der hevige buien. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en lokaal hevige windstoten. Het is daarbij wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden bij een overwegend matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km/u of plaatselijk wat meer. Dat meldt het KMI. Deze avond en in het begin van de nacht is het nog vaak zwaarbewolkt en vallen er nog soms hevige buien, plaatselijk gepaard met een donderslag. Op het eind van de nacht wordt het in de noordelijke landshelft wat droger en verschijnen er bredere opklaringen. De minima schommelen tussen 7 en 13 graden.

In de noordelijke landshelft is het morgenvoormiddag bewolkt en droog. In de loop van de dag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden, waaruit plaatselijk nog een licht buitje kan vallen. Ondanks de soms brede opklaringen klimt het kwik niet hoger dan 10 tot 14 graden. Morgenavond is het droog en meestal lichtbewolkt. In de loop van de nacht kunnen er mogelijk wat meer lage wolkenvelden vanuit de Noordzee het land binnendrijven en is er een kans op een buitje. Minima tussen 4 en 12 graden.

Donderdag is het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele buitjes, voornamelijk in het noordoosten van het land. Het is een klein beetje te fris voor de tijd van het jaar met maxima die schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het westen. Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig wat regen of buien. Maxima tussen 10 en 17 graden. Zaterdag wisselend opklaringen en wolkenvelden elkaar af en is er lokaal kans op een buitje. We halen 12 tot 17 graden. Zondag trekt er opnieuw een regen- en buienzone oostwaarts over ons land. Mogelijk zou daar ook een lokaal onweer bij kunnen zitten en mogen we ons aan vrij veel wind uit het westen verwachten. We verliezen weer enkele graden met nog maxima tot (lokaal) 15 graden.

bron: Belga