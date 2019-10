Rechtbank Hasselt – Drie wildcrossers riskeren boetes tot 8.000 euro

De openbare aanklager heeft dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank boetes tot achtduizend euro gevraagd voor drie beklaagden die zich voor wildcrossen moesten verantwoorden. Het ging om twee Nederlanders en een man uit Mol. Ze werden in 2018 betrapt door mensen van de inspectieregio Oost van het Agentschap Natuur en Bos. Via een fuik konden de motorcrossers tot stilstand worden gebracht. Na het vaststellen van de overtredingen werden hun motorfietsen in beslag genomen. Na betaling van een borgsom kregen ze hun crossmachines terug. Naast de geldboetes met een eventueel uitstel vroeg de openbare aanklager de verbeurd verklaring van de betaalde borgsommen. De Hasseltse rechtbank doet op 29 oktober een uitspraak.

bron: Belga