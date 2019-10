Plechtigheden afgetrapt voor zeventigste verjaardag van Volksrepubliek China

In China zijn dinsdag de feestelijkheden afgetrapt naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de volksrepubliek. Dat ging gepaard met zeventig kanonschoten die vanop het Tiananmenplein, in hartje Peking, werden afgeschoten. Vervolgens weerklonk het volkslied. Er is “geen enkele macht die het Chinese volk en de Chinese natie kan tegenhouden om vooruit te gaan”, zei de Chinese president Xi Jinping in een als “belangrijk” aangekondigde toespraak. Naar aanleiding van de verjaardag wordt ook de grootste militaire parade in de geschiedenis van de volksrepubliek gehouden.

Het communistische regime organiseert traditioneel elke tien jaar een militair defilé, om de stichting van de Volksrepubliek China op 1 oktober 1949 te vieren. In 2015, toen de 70ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gevierd, stapten zo nog meer dan 12.000 militairen op.

In 1949 wonnen de communisten onder leiding van Mao Zedong de Chinese Burgeroorlog tegen de nationalisten, die zich terugtrokken naar Taiwan. Daarop riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit.

