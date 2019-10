Peruviaanse president ontbindt parlement, en parlement schorst president

De Peruviaanse president Martín Vizcarra heeft gisteren in een televisietoespraak de ontbinding van het door de oppositie gedomineerde parlement en vervroegde verkiezingen aangekondigd. Normaal gezien zouden de parlements- en presidentsverkiezingen in april 2021 doorgaan. Het parlement heeft intussen president Vizcarra voor een jaar geschorst omdat hij “moreel ongeschikt” is om president te zijn. In zijn plaats werd vicepresidente Mercedes Araoz aangesteld tot interim-staatshoofd. Het parlement wordt gedomineerd door de partij van oud-president Alberto Fujimori, die het land leidde van 1990 tot 2000. “Er is geen akkoord mogelijk met de oppositie”, rechtvaardigde de president zijn beslissing. Hij verwees hiermee naar de benoeming van een rechter aan het Grondwettelijk Hof, een zaak die momenteel voor een verhit debat zorgt in het parlement. Volgens de 56-jarige Vizcarra, die in 2018 Pedro Pablo Kuczynski opvolgde, valt de beslissing onder zijn grondwettelijke bevoegdheden. De oppositie beschuldigt hem er echter van dat hij zijn bevoegdheden te buiten gaat.

Het Hof, de hoogste juridische instantie in Peru, buigt zich momenteel over een vraag om vrijlating van oppositieleidster Keiko Fujimori, dochter van oud-president Alberto. De oppositieleidster zit al elf maanden opgesloten in het kader van het Odebrecht-corruptieschandaal. Dat schandaal deed elders in Zuid-Amerika al verschillende koppen rollen.

In het parlement stemden 86 van de 130 parlementsleden voor de schorsing van Vizcarra en de aanstelling van Araoz.

De 58-jarige economiste Araoz heeft intussen al de eed afgelegd voor parlementsvoorzitter Pedro Olaechea. Die laatste kondigde al aan dat de parlementsleden vrijdag zullen stemmen om Vizcarra definitief af te zetten.

De partij van Fujimori heeft vandaag een meerderheid in het parlement, maar de peilingen voorspellen dat ze die bij verkiezingen niet zullen kunnen vasthouden. Vizcarra daarentegen zag zijn populariteit groeien door zijn onverzettelijkheid tegen de oppositie. Vizcarra kondigde voor 26 januari vervroegde verkiezingen aan.

De machtsstrijd dreigt voor onrust te zorgen in het land dat de voorbije jaren al met heel wat politieke volatiliteit werd geconfronteerd. Het Peruviaanse gerecht voert momenteel in het kader van een groot corruptieschandaal onderzoek naar vier voormalige presidenten van Peru. Het gaat om Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Alan Garcia (1985-1990 en 2006-2011), die in april zelfmoord pleegde toen de politie hem in zijn woning kwam oppakken. Ook Alberto Fujimori zit opgesloten, voor mensenrechtenschendingen.

Bron: Belga